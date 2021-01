Spalletti pronto al ritorno: vicino l’accordo con una big di Serie A. Il tecnico toscano è sotto contratto con l’Inter fino a giugno

Dopo aver riportato l’Inter per due anni consecutivi in Champions League, con due quarti posti, Luciano Spalletti ha visto la sua panchina “scippata” da Antonio Conte. Da oltre un anno è ai box, nella sua Toscana, ancora sotto contratto con i nerazzurri e in attesa di capire quale progetto sposare in futuro. Di certo non ha fretta di tornare e lo farebbe solo per una squadra importante. Nelle ultime ore si è creata una situazione che di certo lo sta intrigando, convincendolo probabilmente a rimettersi in discussione. Stiamo parlando del Napoli di Aurelio De Laurentiis, ai ferri corti con Gattuso e smanioso di trovare una nuova guida tecnica per i partenopei.

Spalletti pronto al ritorno: il Napoli lo ha contattato

Il Napoli non sta andando come ci si poteva attendere ad inizio stagione e l’ultima sconfitta contro il Verona ha gettato sulla graticola Gennaro Gattuso. La sua panchina è appesa a un filo e il presidente De Laurentiis, attraverso il lavoro del Ds Giuntoli, sta già sondando altre piste. Dopo la telefonata ad Allegri, promessosi già alla Roma, è uscita la notizia di un possibile accordo con Rafa Benitez. Lo spagnolo è stato già all’ombra del Vesuvio dal 2013 al 2015, portando a casa una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. A quanto pare però, Benitez sarebbe solo un’ipotesi lontana per il futuro del Napoli, superato nelle preferenze proprio da Spalletti. Il tecnico di Certaldo vorrebbe però prendere la squadra da giugno, potendo iniziare un nuovo progetto da capo, lavorando dal ritiro estivo e costruendo dalle basi. Tutto dipenderà dall’andamento degli azzurri nelle prossime settimane. Se Gattuso salverà il posto fino al termine del campionato, le chance di vedere l’ex Inter e Roma a Castelvolturno sarebbero davvero molte.