Massimo Giletti, ‘siparietto bollente’ con una famosa politica – FOTO

Massimo Giletti, nel corso dell’ultima intervista al settimanale Chi, si è lasciato andare ad un siparietto molto bollente

L’ultima edizione del noto settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha confezionato un’interessante intervista di “coppia” a Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo. Quest’ultima, il prossimo 13 febbraio, partirà alla conduzione del programma “Ciao maschio” su Rai 1. Uno dei suoi primi ospiti sarà proprio il giornalista e conduttore torinese. I due sono amici di lunga data e nel corso della chiacchierata hanno parlato proprio del loro legame, condito dalla stima reciproca nonostante le divergenze politica.

In passato si è parlato anche di un flirt, ma la De Girolamo (sposata con il ministro Boccia) ha sottolineato: “Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna, ma esiste”. Poi ha proseguito, ammettendo di essere troppo amica con Giletti per averci una storia. A quel punto, Massimo ha ironicamente risposto con un “Uhmmm”. Il giornalista dell’intervista ha incalzato la politica chiedendole se Boccia fosse geloso. “Mai, di nessuno però; è troppo distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose”, ha rivelato lei. Sulle pagine del settimanale c’è anche la foto di Giletti mentre prova a leccarle i piedi: un siparietto bollente, ma simpatico.

Massimo Giletti geloso della De Girolamo: “A Ballando con le stelle…”

Giletti ha raccontato di aver provato gelosia quando Nunzia ha ballato a Ballando con le Stelle. La De Girolamo, dal canto suo, ha ammesso che Massimo “si è presentato in trasmissione per controllarmi”. Il motivo? “Si stringeva a Todaro in modo strano…Ho avuto dubbi su loro due”. Lei, con un sussulto, ha urlato “sei pazzo?”. Poi ci ha tenuto a precisare che c’è stata una relazione puramente professionale con il ballerino.