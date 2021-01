Calciomercato Milan, mossa a sorpresa di Ancelotti

Calciomercato Milan, sorpresa Ancelotti: ecco cosa sta succedendo. La notizia ribalza direttamente dall’estero.

Ovunque sia nel mondo, gli occhi di Carlo Ancelotti posano sempre in casa Milan. E’ logico e inevitabile considerando il legame indissolubile tra le parti. E mentre la tifoseria spera un un nuovo ritorno prima o poi, l’attuale guida dell’Everton sbircia nella serratura di Milanello per un gioiello milanista: Rafael Leão. L’attaccante portoghese, sempre più in crescita sul piano sia tecnico che caratteriale, è infatti nel mirino di Carletto come riporta TodoFichajes.

Calciomercato Milan, Ancelotti ci prova per Leão

Secondo quanto riferisce il portale che si occupa di mercato, la società britannica sarebbe pronta ad avanzare un’offerta da 25 milioni per il prestito con diritto o obbligo di riscatto del fantasista. Una cifra, ovviamente, considerata fin troppo bassa in Via Aldo Rossi. Oltre a non volersi privare di un talento su cui Elliott ha puntato con decisione qualche anno fa, al massimo andrebbe via per una cifra superiore a quanto investito.

L’attuale valore, secondo la dirigenza, è attorno ai 30-35 milioni di euro. Ma considerando le enorme potenzialità ancora in parte assopite, con un exploit atteso a stretto giro si può andare anche in proiezione dei 50 milioni. Motivo per cui, né a gennaio né in estate, il Diavolo non farà regali. Nemmeno a Carlo Ancelotti.