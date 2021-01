Donna italiana violentata e uccisa a Santo Domingo: corpo in un frigorifero 

Donna italiana violentata e uccisa a Santo Domingo: notizia choc oltre oceano. Ecco quanto accaduto in queste ore.

Choc a Santo Domingo: una donna italiana è stata violentata e uccisa nella zona residenziale di Bavaro. Il corpo, come riporta Il Resto del Carlino, è stato trovato all’interno di un frigorifero dove era stato nascosto da almeno tre giorni. L’apertura dell’elettrodomestico era bloccato da una scala e non è da escludere che la donna sia stata piazzata viva e sia successivamente morta per assiderata. Claudia Lepore – questo il nome della vittima – aveva 59 anni e viveva nel Paese del Centro-America da circa 10 anni.

La signora era legata e imbavagliata. Stando a quanto emerge dalle indagini e riportato dai media locali, il movente di tale atrocità è di natura economica. Il responsabile è stato già arrestato: si tratta di un uomo di 46 anni, un sicario. E’ stato infatti incaricato da qualcuno per compiere l’omicidio per 200 mila pesos. Ovvero 300 mila euro. La polizia locale indaga.