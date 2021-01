Calciomercato Juventus | Il prossimo rinforzo bianconero, per quel che riguarda la difesa, arriverà dalla Premier League: il profilo nel mirino

Il prossimo rinforzo della Juventus potrebbe arrivare dalla Premier League. In vista della prossima stagione, la dirigenza bianconera sa di dover rinforzare il reparto difensivo dove Bonucci e Chiellini si avviano verso, rispettivamente, i 34 ed i 37 anni. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il direttore Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Tosin Adarabioyo.

Il calciatore, fino allo scorso mese di ottobre, era del Manchester City che poi l’ha ceduto definitivamente al Fulham per meno di 2 milioni di euro. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2023, ma il club allenato da Scott Parker, attualmente 18esimo in classifica, qualora retrocedesse, potrebbe cederlo per circa 10-12 milioni di euro. In caso di salvezza, però, non è escluso che la cifra possa lievitare verso l’alto.

Calciomercato Juventus, chi è Tosin Adarabioyo

Abdul-Nasir Oluwatosin Adarabioyo, meglio conosciuto come Tosin, è un difensore centrale ambidestro che all’occorrenza può giocare anche come terzino destro. Inglese di Manchester, proviene da una famiglia di origini nigeriane.

Cresce nelle giovanili del City, ma non esordisce mai tra i grandi. Nella stagione 2018-2019 va in prestito al West Bromwich, mentre in quella successiva al Blackburn, con cui realizza anche 3 gol. Quest’anno sta sfruttando al meglio l’occasione avuta in Premier con il Fulham, tanto da attrarre l’interesse di club come la Juventus.

Classe ’97, è alto 1.96 metri per 80 chili. Questo lo rende un centrale molto roccioso, difficile da superare. Ha anche un buon piede e tempi di reazione rapidi che lo rendono elegante nelle entrate sugli avversari.