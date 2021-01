Cristina Chiabotto spaventa i suoi fan: l’annuncio in diretta

Cristina Chiabotto ha da poco annunciato la sua gravidanza, ma ha aggiunto in merito un dettaglio che ha spaventato i suoi fan

Cristina Chiabotto è incinta ed aspetta una bambina insieme al marito Marco Roscio. L’annuncio è arrivato soltanto pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram, ma l’ex Miss Italia è già al sesto mese. Domani la Chiabotto sarà a Verissimo dove racconterà le tappe più importanti della sua gravidanza fino a questo momento.

È proprio nello studio di Mediaset, in compagnia della conduttrice Silvia Toffanin, che Cristina Chiabotto ammette di aver avuto il Covid-19 nei primi mesi della gravidanza. Non è stato affatto semplice per la modella torinese che ha vissuto con ansia e paura quel periodo.

Cristina Chiabotto a Verissimo: rivelazioni sulla gravidanza

Felicemente sposata dal 2019 con l’imprenditore torinese, la showgirl ha parlato della sua gravidanza commentando: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.

La Chiabotto ha definito questa gravidanza come “la miglior conclusione del 2020”, un anno particolare per tutti, un po’ di più per chi ha avuto una grave perdita proprio come l’ex Miss Italia. Dopo una lunga relazione con l’attore Fabio Bifulco, ha trovato l’amore con l’imprenditore Marco Roscio ed a breve avranno la loro prima figlia. L’annuncio del sesso della bambina è arrivato in TV negli studi di Verissimo della Toffanin.