Mara Venier cambia completamente vita: colpo di scena!

Mara Venier avrebbe intenzione di cambiare completamente vita nei prossimi mesi: l’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dagli italiani e da anni ormai è tornata al timone di Domenica In con gran successo. Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, la veneziana starebbe pensando di tornare a far l’attrice. Negli ultimi tempi infatti ha costruito una sincera amicizia con il regista e scrittore Ferzan Özpetek ed i due si frequenterebbero anche assiduamente.

A fronte di ciò, pare ci siano solide basi per dar vita insieme ad un progetto cinematografico interessante. Addirittura si dice che la Venier possa essere proprio la protagonista del prossimo lavoro di Özpetek. Al momento, però, queste sono le uniche informazioni al riguardo: non esiste nemmeno una data in merito all’inizio delle riprese.

Mara Venier, chi la sostituirà a Domenica In?

E’ ormai dato per certo, a prescindere da tutte le altre indiscrezioni, l’addio a Domenica In da parte di Mara Venier. Del resto la stessa conduttrice poco tempo fa, ad un’intervista, ha rivelato: “Nicola (il marito, ndr) ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua”.

Per tale motivo, in questo lasso di tempo si sono susseguiti diversi nomi pronti a sostituirla nella prossima stagione. Si parla di Carlo Conti, Caterina Balivo ma soprattutto di Antonella Clerici. Quest’ultima, però, ha già risposto con un ‘no’ a tale rumor: “Non voglio ereditarla. Mara è bravissima a fare Domenica In. Lei sta alla domenica come io sto al mezzogiorno e mi auguro resti”.