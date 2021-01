Colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi dopo essersi lasciato andare in racconti personali viene interrotto dalla redazione.

La casa del Grande Fratello Vip ogni giorno regala emozioni e colpi di scena. L’ultimo episodio vede come protagonista Tommaso Zorzi, il fashion blogger che tra i concorrenti è il più amato dal pubblico e il candidato a vincere il programma.

Tommaso è un ragazzo solare e oggi aveva deciso di raccontare alcuni dettagli della sua vita, in modo particolare di quando andò all’estero in Scozia. Durante la lunga chiacchierata con alcuni dei suoi coinquilini – Giulia Salemi, Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Stefania Orlando -, Tommy ha raccontato senza tener bada delle telecamere diversi aneddoti sui tempi del liceo e dei suoi anni all’università in Scozia.

GF Vip, Tommaso Zorzi minaccia la redazione: fan sorpresi – VIDEO

Dopo aver appreso la notizia dell’ulteriore prolungamento del programma, i vipponi hanno reagito ognuno a modo loro; ma tutti non l’hanno presa bene. Il GF Vip sarebbe dovuto finire l’8 febbraio mentre adesso, dopo che diversi fan hanno spoilerato la notizia gridando da fuori le mura di Cinecittà, Alfonso Signorini ha annunciato che la conduzione andrà avanti almeno per altre due settimane.

Tommaso Zorzi è stato il concorrente che l’ha presa meno bene di tutti avendo avuto una crisi di pianto. Dopo aver superato lo shock, il fashion blogger ha deciso di parlare di se e di alcune sue avventure avute all’estero. A un certo punto del racconto però la conduzione interviene per zittirlo.

Tommaso non l’ha presa bene, infatti ha affermato: “La mia famiglia ha detto che posso andarmene quando voglio, non mi mettete nelle condizioni. Già è una noia, una volta che uno trova una storia divertente…”.