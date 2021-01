Covid Inghilterra, un cittadino su 8 l’ha contratto a dicembre: lo studio

Secondo uno studio, in Inghilterra un cittadino su 8 ha contratto il Covid nel solo mese di dicembre

La Gran Bretagna è uno dei paesi che più sta vivendo con difficoltà l’emergenza Covid. La scoperta della variante inglese ha alimentato ulteriormente una curva epidemiologica già critica, con numeri che ad oggi sono quasi fuori controllo. Il governo sta usando il pugno duro con restrizioni sempre più stringenti, in attesa che il vaccino inizi ad avere il suo impatto.

Intanto, stando ad uno studio effettuato dall’ufficio nazionale di Statistica britannico, in Inghilterra un cittadino su 8 avrebbe contratto il Covid nel solo mese di dicembre. Si tratta di numeri in forte crescita, considerando che a novembre si parlava di un inglese su 11. Per arrivare a questa conclusione, sono stati esaminati gli anticorpi del campione preso in considerazione.

Covid, Germania verso il prolungamento del lockdown

Mentre in Inghilterra un cittadino su 8 ha contratto il Covid nel solo mese di dicembre, anche il resto d’Europa continua a vedersela con un’ondata della pandemia molto forte. In Germania preoccupano i numeri relativi ai nuovi contagi e soprattutto ai decessi, tanto che la cancelliera Angela Merkel pare essere pronta a prolungare il lockdown duro fino al 31 gennaio o addirittura fino a metà febbraio. A riferirlo alcuni media tedeschi, tra i quali spiccano la Bild, Walt e Tagespiegel.

Nel corso del vertice che c’è stato ieri tra la cancelliera e il Laender, sarebbe stato inoltre concordato lo stop agli spostamenti entro 15 chilometri nelle zone ad alta incidenza del virus. Si pensa poi anche a come limitare i contatti e, tra le ipotesi, c’è quella di imporre uno stop per gli incontri al di fuori del nucleo familiare. Si sta inoltre cercando di incentivare sempre più lo smartworking.