Attenzione a questo alimento: è fondamentale per la nostra salute. Contiene molta vitamina D e aiuta il nostro sistema immunitario

L’inverno è da sempre la stagione più difficile per la nostra salute. Il freddo che solitamente tocca il suo picco tra gennaio e febbraio, la pioggia o la neve e le intemperie alle quali siamo sottoposti, richiedono un surplus al nostro sistema immunitario. In questo periodo di pandemia siamo particolarmente attenti a tutto ciò che concerne il nostro organismo, ad evitare malanni e a prevenire varie problematiche. Ora la dieta può aiutarci molto nel fornire i giusti alimenti e le giuste vitamine per bilanciare il fabbisogno quotidiano.

In particolar modo, oggi vogliamo parlarvi di un alimento poco diffuso in Occidente, ma apprezzatissimo in Asia. Stiamo parlando di un fungo che si chiama Shiitake, nome ufficiale Lentinus edodes, ed è un fungo molto noto soprattutto in Giappone. La sua fama sta viaggiando in tutto il mondo, grazie alle virtù terapeutiche che sono davvero molto importanti. Rintracciabile sugli alberi da foresta, cresce in tutto il mondo ed è anche molto gradevole al gusto.

Attenzione a questo alimento: Lo Shiitake è un fungo fondamentale per la nostra salute

Si tratta di un vero e proprio fungo medicinale, molto ricco di vitamina D e fornisce una gamma completa di amminoacidi essenziali. In Asia è conosciuto anche come “fungo della foresta” o “fungo profumato” ed è caratterizzato da un sapore leggermente dolce. Solitamente viene fatto essiccare e tritato in polvere, per essere poi venduto nelle erboristerie.

Contenendo molta vitamina aiuta a potenziare il sistema immunitario. Oltre agli amminoacidi essenziali ottimi per i nostri muscoli, contiene anche le vitamine B e molti minerali tra cui magnesio, ferro, zinco, manganese, potassio, rame, fosforo e calcio.

Si diceva come fosse rinomato anche per le sue capacità curative. Contiene infatti al suo interno il Lentinano, componente in grado di potenziare tutti i globuli bianchi deputati a cercare ed eliminare i virus. Viene anche somministrato anche alle persone affette da HIV come coadiuvante alla terapia.

Particolarmente indicato anche per proteggere il fegato contro l’epatite B e l’intestino da eventuali infezioni, arricchendo la flora batterica.

Lo Shiitake è amato anche per le sue caratteristiche protettive per la nostra bocca. Combatte infatti lo streptococco mutans causa principale della carie dentaria.

Tutto questo senza considerare l’energia che può conferire al nostro organismo se consumato abitualmente, anche prima dell’attività fisica. Per trovarlo basta fare un ordine online o recarsi in un’erboristeria di fiducia.