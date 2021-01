Cagliari-Milan, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Manca pochissimo al match del monday night tra Cagliari e Milan. Andiamo a vedere dove seguire la partita di Serie A in diretta e streaming gratis.

Manca pochissimo al Monday Night di Serie A tra Cagliari e Milan. Alla Sardegna Arena la capolista affronterà i padroni di casa, un match fondamentale per i ragazzi di mister Pioli, visto che l’Inter ha battuto la Juventus nel derby d’Italia. Dall’altra parte anche i “Casteddu” dovranno conquistare la vittoria per evitare di sprofondare in classifica. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre che scenderanno in campo.

Partiamo dai padroni di casa del Cagliari, che sta vivendo uno dei periodi più difficili sotto la gestione di Eusebio Di Francesco. Infatti i rossoblu negli ultimi cinque match hanno conquistato solamente un punto e vengono da quattro sconfitte consecutive. Adesso alla Sardegna Arena i rossoblu affronteranno il Milan, nella speranza di andare a punti.

Dall’altra parte invece troviamo il Milan capolista che è a pari punti con l’Inter e con una partita in meno da giocare. Proprio stasera Stefano Pioli proverà a conquistare la vittoria, nonostante le numerose assenze. Infatti non mancheranno solamente Theo Hernandez ed Hakan Calhanoglu per Covid-19, ma anche Ismael Bennacer, Ante Rebic, Rade Krunic ed infine Rafael Leao squalificato. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match.

Cagliari-Milan, streaming gratis: Sky o Dazn ?

Alla Sardegna Arena scenderanno tra poco in campo i padroni di casa del Cagliari ed il Milan capolista, per il posticipo della 18esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.