Cagliari-Milan 0-2: highlights, voti e tabellino, la squadra di Stefano Pioli è matematicamente campione d’inverno



Cagliari-Milan 0-2: il primo obiettivo è centrato anche se vale più per la forma che per la sostanza. Ma con i tre punti alla Sardegna Arena, il Milan è campione d’inverno ad una giornata dalla fine del girone d’andata e mantiene 3 lunghezze di vantaggio sull’Inter.



Tutto facile se hai un Ibrahimovic in più e in effetti lo svedese, in campo dal 1′, fa tutto quasi da solo, Dopo 7′ è lui a procurarsi il rigore /(generoso) con il quale porta in vantaggio il Milan. E dopo sette minuti nella ripresa finalizza al meglio uin lancio perfetto dalla sua trequarti di Calabria.

I sardi ci provano, con Joao Pedro ispirato ma Simeone troppo impreciso anche quando arriva da solo davanti a Donnarumma. E dopo questa ennesima sconfitta la panchina di Eusebio Di Francesco è a fortissimo rischio.

Cagliari-Milan 0-2: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 7′ rig., 52′ Ibrahimovic

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno 6.5; Zappa 5.5 (78′ Cerri), Godin 6, Ceppitelli 6, Lykogiannis 4.5; Marin 6.5, Nainggolan 6, Duncan 5.5 (68′ Oliva 5.5); Pereiro 6 (57′ Sottil 6.5), Joao Pedro 6; Simeone 5 (78′ Pavoletti). All. Di Francesco 5

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Calabria 7, Kjaer 6 (46′ Kalulu 6), Romagnoli 6, Dalot 6.5; Tonali 6 (72′ Meité 6), Kessié 6.5; Castillejo 6, Brahim Diaz 5.5 (83′ Conti), Hauge 5.5 (63′ Saelemaekers 4); Ibrahimovic 7.5. All. Pioli 7

NOTE: espulso Saelemaekers (M), ammoniti Romagnoli (M), Godin (C). Ceppitelli (C)

