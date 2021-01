Napoli-Fiorentina 6-0: highlights, voti e tabellino del match dello stadio Maradona. Gara totalmente a senso unico da parte degli azzurri

Il lunch match domenicale di oggi ha visto il Napoli affrontare la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri partono subito forte con un gol di Insigne al 5′: l’esterno sfrutta al meglio la sponda di Petagna con un tiro piazzato all’altezza del dischetto.

Al 23′ una traversa impedisce a Biraghi di pareggiare per la Fiorentina. A questa azione ne seguono altre due molto pericolose per i viola, ma per la legge del calcio a segnare è il Napoli con un’irruzione di Demme in area che beffa il portiere su servizio di Petagna.

Dopo ulteriori 2′ Lozano cala il tris: è Insigne a dar vita ad un’azione personale bellissima che culmina con l’assist per il messicano. Ancora un altro gol azzurro affonda una Fiorentina spenta in pieno recupero del primo tempo. Passaggio di tacco di Demme che libera Mario Rui, il portoghese trova Zielinski che, con un tiro dal limite dell’area, piazza il pallone all’incrocio. Nel secondo tempo la musica non cambia, anche se la vivacità della prima frazione va spegnendosi.

Al 70′ un fallo di Castrovilli in area su Bakayoko porta gli azzurri a dover tirare dal dischetto: il capitano Insigne non sbaglia e cala la manita. Non è, però, finita qui: il neo entrato Politano allo scadere sigla il sesto gol della gara. Ora il Napoli, con 34 punti, è terzo in attesa delle altre gare.

Napoli-Fiorentina, voti e tabellino

<<< Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Napoli-Fiorentina >>>

MARCATORI: 5′ e rig. 72′ Insigne (N), 36′ Demme (N), 38′ Lozano (N), 45′ Zielinski (N), 89′ Politano (N).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Hysaj 6, Manolas 6 (79′ Rrahmani sv), Koulibaly 6.5, Mario Rui 7; Demme 7, Bakayoko 6; Lozano 7 (62′ Politano 7), Zielinski 7 (73′ Elmas 6), Insigne 8 (79′ Cioffi); Petagna 7.5 (73′ Mertens 6).

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski 5; Igor 5, Milenkovic 4.5 (85′ Martinez Quarta sv), Ger. Pezzella 4.5; Venuti 4.5, Amrabat 5 (85′ Borja Valero sv), Castrovilli 4.5 (74′ Pulgar 5.5), Biraghi 5.5; Callejon 5 (74′ Bonaventura 6), Ribery 5 (46′ Kouamé 5.5); Vlahovic 5.

Ammoniti: Insigne (N).