Gina Lollobrigida ha un solo figlio, avuto dalla relazione con il suo ex marito Milko Skofic, noto produttore sloveno vincitore del David di Donatello nel 1958.

L’unico figlio della diva del cinema italiano è nato il 28 luglio 1957. Andrea è il frutto dell’amore tra Gina Lollobrigida e il suo ex marito Milko Skofic, produttore sloveno che vinse il David di Donatello nel 1958 per il film Anna di Brooklyn. La diva di Pane, Amore e Fantasia è stata legata in matrimonio con Milko dal 1949 al 1971.

Andrea, nelle cui vene scorre il talento dei suoi genitori, ha deciso di seguire le orme della madre diventando un attore. Nel 1990 si è sposato con la giornalista Maria Grazia Fantasia, mentre nel 1994 è diventato padre.

Gina Lollobrigida, conoscete il suo unico figlio? È uguale a lei – FOTO

Nonostante abbia seguito le orme di sua madre, quando i genitori si sono lasciati ha deciso di andare a vivere con il padre. Gina ha sempre parlato di suo figlio e dei loro rapporti tesi.

Da quando Andrea è andato a vivere con il padre non ha più avuto contatti con la madre e il rapporto è peggiorato quando negli ultimi anni ha avuto inizio la battaglia legale tra lui e Andrea Piazzolla, assistente della diva di Pane, Amore e Fantasia.