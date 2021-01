Achraf Hakimi è entrato nel mirino del PSG. I transalpini hanno proposto all’Inter uno scambio con conguaglio economico. La crisi societaria potrebbe indurre i nerazzurri ad accettare.

L’Inter nonostante stia ben figurando in campionato, sta vivendo un periodo burrascoso. La società è in crisi e la famiglia Zhang vuole vendere il club. Secondo le ultime indiscrezioni il gruppo Suning vuole vendere in tempi brevi.

La famiglia Zhang cerca acquirenti, ma non cede la maggioranza, infatti a essere in vendita sarebbe solo una minoranza. Serve liquidità al club nerazzurro per rispondere alle esigenze di una cassa vuota che soffre la stretta del governo cinese sugli investimenti all’estero delle multinazionali di Pechino. Questo il motivo per chi l’Inter non ha ancora pagato le prime rate dell’acquisto di Hakimi al Real Madrid.

Calciomercato Inter, affari con il PSG: scambio con Hakimi

Al momento l’Inter non vorrebbe privarsi del suo uomo migliore, ma date le esigenze finanziarie del club all’orizzonte si profila una manovra di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com il PSG vorrebbe approfittare di questo momento per accaparrarsi il laterale marocchino.

L’intenzione dei transalpini è di imbastire una trattativa che prevede uno scambio di cartellini più un conguaglio economico di 40 milioni di euro. Alessandro Florenzi sarebbe il giocatore che dovrebbe sostituire Hakimi.