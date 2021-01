GF Vip, attacco di ansia per uno dei concorrenti più amati: c’è il ritiro?

GF Vip, attacco di ansia per uno dei concorrenti più amati: ecco cosa sta accadendo nella casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello Vip rischia di perde uno dei protagonisti più amati e divertenti di questa edizione. Si tratta di Tommaso Zorzi, che sta vivendo delle giornate davvero delicate nella casa più spiata d’Italia e che non sa ancora quando potrà tornare alla vita di tutti i giorni. Il 25enne originario di Milano è crollato emotivamente dopo aver saputo che il programma non si concluderà più lunedì 8 febbraio, come anticipato nei giorni scorsi dalla produzione di Mediaset. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

GF Vip, crollo emotivo per Tommaso Zorzi: la situazione nella casa

Tommaso Zorzi, che continua ad essere indicato da tutti come il favorito numero uno per la vittoria finale, sarebbe stato dunque vittima in queste ore di un vero e proprio attacco d’ansia. Il ragazzo milanese non scherza più con gli altri inquilini della casa ed è spesso solo a tal punto che nelle scorse ore un aereo mandato dai suoi sostenitori ha provato a fargli tornare il sorriso, ma nulla.

Zorzi, che si è limitato a ringraziare gli autori del gesto, potrebbe addirittura prendere la clamorosa decisione di abbandonare anzitempo il Grande Fratello Vip. Come si concluderà alla fine questa vicenda?