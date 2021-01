Calciomercato, Papu Gomez a un passo da una big: affare in chiusura. Il giocatore argentino è in uscita dall’Atalanta e potrebbe restare in Serie A

Il Papu Gomez è in uscita dall’Atalanta in questo mercato di gennaio. L’ex capitano nerazzurro ha rotto definitivamente i rapporti con Gianpiero Gasperini e non ha più visto il campo da settimane. La sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia, nonostante la società nerazzurra preferisca la pista estera. Tra le pretendenti all’argentino sembrano tramontate le piste che portano ad Inter e Juventus. La prima perchè i problemi di Suning, in cerca di un nuovo acquirente, non permettono investimenti in entrata, la seconda perchè ha virato su altri obiettivi per giugno, come Thauvin e Depay.

Ecco allora che per Gomez si fa sempre più concreta la strada che porta a Roma. I giallorossi, dopo la batosta subita nel derby contro la Lazio cercano di rialzare la testa con un bel rinforzo sul mercato. Tiago Pinto, il nuovo General Manager avrà a breve un colloquio con l’entourage del calciatore.

Calciomercato, Papu Gomez a un passo da una big: la Roma è pronta a chiudere

Gli obiettivi a Trigoria per questo mercato di gennaio erano piuttosto chiari. Prendere un giocatore offensivo che potesse sostituire Pedro e Mkhitaryan, oltre ad un terzino destro. Dopo aver inseguito per settimane El Shaarawy e Bernard, ora il mirino sembra essersi spostato sul Papu. Gomez sarebbe il perfetto innesto per alzare il livello della rosa e puntare dritto verso un posto in zona Champions. Tiago Pinto deve trovare un punto d’incontro con Beppe Riso, agente del calciatore, prima di andare a discutere con l’Atalanta. La richiesta dei bergamaschi è di circa 10 milioni, e si può chiudere anche con un prestito con obbligo di riscatto tra 12 o 18 mesi. Se oggi arriverà la fumata bianca sull’ingaggio del ragazzo, il futuro può essere a tinte giallorosse. Il più felice sarebbe certamente Fonseca.