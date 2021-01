Uomo ucciso a coltellate nella notte: terrore ad Ascoli Piceno dove un 56enne è morto in una pozza di sangue a seguito di un’aggressione. Ecco quanto accaduto nella città.

Choc nella notte ad Ascoli Piceno: come riporta l’ANSA, un uomo di 56 anni è stato ucciso nella tarda serata. Franco Lettieri – questo il nome della vittima – è stato trovato in una pozza di sangue nel cuore nel centro città, proprio a via de Soderini. Secondo le primissime informazioni delle Forze dell’ordine, si tratta di un salernitano da tempo residente in città e già noto agli agenti.

Uomo ucciso a coltellate ad Ascoli Piceno

L’uomo sarebbe è stato raggiunto da diversi fendenti che gli hanno reciso un’arteria. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte del personale del 118 giunto dopo le segnalazioni: troppo profonde le ferite ed eccessivo il sangue perso dopo i colpi. Tuttavia, secondo quanto si apprende, il soggetto sarebbe stato in grado di riferire l’identità del suo aggressore prima di perdere conoscenza e morire.

L’allarme è stato lanciato dai residenti che hanno sentito forti rumori prima di vedere l’uomo disteso a terra mentre si lamentava. Sulla vicenda indagano i Carabinieri che ieri sono giunti sul posto insieme al sostituto procuratore Umberto Monti. Stando ai primi rilievi, sembra che l’aggressione sia avvenuto in Rua delle Stelle con l’uomo che si è poi trascinato e accasciato nel luogo del ritrovamento. Per fare chiarezza saranno osservate anche le immagini delle videocamere di sicurezza della zona.