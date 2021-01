GF VIP nel caos, polemiche e crisi all’interno della casa: il motivo – VIDEO

Panico nelle ultime ore nella casa del GF VIP, i concorrenti sono letteralmente impazziti alla notizia: pianti e urla

Il GF Vip potrebbe non finire l’8 febbraio. La bomba è stata lanciata da Tommaso Zorzi all’interno della casa più spiata d’Italia e la cosa l’ha mandato in crisi. All’interno del filmato dice: “Sono entrato (nel confessionale, ndr) e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8 febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno. Ma possono darmi una risposta del genere? Puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirle quando finisce?”.

LEGGI ANCHE > > > Stefano De Martino, nuova love story: i due già convivono – FOTO

Zorzi ha cominciato ad avere dubbi sul termine della trasmissione parlando con Samantha De Grenet, tanto che i toni si sono anche accesi con Tommaso che incalzava: “Se sai qualcosa dimmelo, io non resisto qui e se fai queste facce significa che sai qualcosa”.

GF Vip, casa nel panico e non solo: il web insorge

buongiorno a tutti, in ogni tweet da qui fino a quando capiranno ci dovrà essere #STOPGFVIP #NOALPROLUNGAMENTOGF e lo dobbiamo mettere tutti per farci notare perché hanno superato il limite adesso, li stanno massacrando. #prelemi #rosmello #zorzando #zelinda #tzvip #sovip pic.twitter.com/V9Z7UG9DUy — “cazzo ridi cretino?” | 38% 56% (@prelemiupdates) January 15, 2021

Dopo i sospetti di Tommaso Zorzi e quanto detto dallo stesso influencer, il web è insorto chiedendo al GF Vip di smetterla. In pochissimo tempo gli hashtag #STOPGFVIP e #NOALPROLUNGAMENTOGF sono volati in tendenza: la speranza dei fan dei concorrenti è quella di ‘liberarli’ al più presto.

NON PERDERTI > > > Laura Barriales, di nuovo incinta: il sesso del bambino – FOTO

Già Francesco Oppini abbandonò alla notizia di un ulteriore prolungamento oltre quello sottoscritto da contratto, il pericolo è quello che possa esserci un abbandono in massa ed una conseguente chiusura forzata del programma.