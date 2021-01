L’ex marito di Bianca Guaccero è un noto regista. I due dopo sette anni si sono detti addio e per l’attrice lui è stato il vero amore.

Bianca Guaccero oggi compie quarant’anni e da circa tre anni è single. L’attrice e conduttrice dopo la fine del suo matrimonio con Dario Acocella non è più riuscita a legarsi a un altro uomo. I due si sono conosciutisi sul set di Capri 3, dove Acocella era co-regista, e Bianca Guaccero invece era vestiva i panni dell’attrice protagonista.

Era il 2010 e il loro fu un vero colpo di fulmine. La loro storia d’amore è durata ben sette anni, ma solo nel 2018 Bianca Guaccero ha deciso di rendere noto al pubblico la fine della sua relazione.

Bianca Guaccero, il suo ex è un famoso regista: lo conoscete? – FOTO

Un addio non è altro che un nuovo inizio. Lo stesso è stato per Bianca Guaccero che dopo la fine del matrimonio con Dario ha affermato di aver scoperto lati della sua personalità che sino ad allora per lei erano sconosciuti.

Uno dei lati scoperti dall’attrice ed conduttrice di Detto Fatto è la forza di andare avanti dopo un dolore come quello che è stato la fine di un amore. Ciò che non ti uccide ti fortifica e Bianca Guaccero nel 2018, a un anno dalla rottura, è riuscita a parlare della sua ex relazione come se nulla fosse.