Leclerc positivo al Covid-19: annuncio a sorpresa della Scuderia Ferrari. Il pilota, già in isolamento, avverte dei sintomi ma le condizioni al momento non preoccupano. Ecco la nota ufficiale.

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa Scuderia attraverso i propri canali ufficiali. Un nuovo grattacapo per la rossa fiammante, dunque, in un periodo storico non proprio esaltante. Il 23enne di Monte Carlo presenta sintomi come si apprende dalla nota ma le sue condizioni non preoccupano.

Lecrlerc positivo al Covid-19: l’annuncio della Ferrari

“Il pilota della Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc è risultato positivo al COVID-19”, si apre così l’annuncio dell’azienda automobilistica. Il tutto è emerso nel corso dei vari controlli di rito: “Nell’ambito dei protocolli della squadra, Charles è controllato regolarmente e ieri il suo ultimo test ha dato esito positivo”.

Ora, mentre il pilota è stato posto immediatamente in isolamento, si lavora per la ricostruire tutti i contatti avuti dal polita in questi giorni. “Le sue condizioni al momento sono buone. Charles accusa lievi sintomi ed è in autoisolamento nella sua casa di Monaco”, informa la Scuderia.