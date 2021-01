La notte all’interno della casa più spiata d’Italia ha visto due concorrenti scambiarsi teneri baci a letto.

Tutti i telespettatori erano abituati a vedere i baci d’affetto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Quella della notte appena passata però è una sorpresa per tutti. Infatti, come riportato da Today.it, la modella brasiliana sembra aver tradito la sua amica con la bellissima Giulia Salemi.

Rosalinda è gelosa di Dayane e dopo quanto accaduto tra lei e l’italo-persiana questo sentimento potrebbe sfociare in rabbia. Ma cosa è successo realmente nella notte tra l’influencer e la modella?

GF Vip, due donne a letto insieme: che sorpresa nella notte

Giulia Salemi si è infilata sotto il caldo delle lenzuola, sul letto di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e la brasiliana sembra aver dato attenzioni solo a lei. L’una nelle braccia dell’altra, questa è l’immagine catturata nella clip, e le due si lasciano andare in tenere effusioni che si chiudono con scambi di baci. Rosalinda è spettatrice di questo film.

“Il suo sguardo mi mette soggezione”, rivela Dayane riferendosi a Giulia, la quale replica: “A me il tuo, lo adoro”. Rosalinda visibilmente infastidita dagli scambi di complimenti si gira dall’altra parte per non guardare e la brasiliana incalza scherzosamente: “Io e Giulia ci stiamo innamorando”, dopo questo le stampa un bacio sulle labbra.