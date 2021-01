Diletta Leotta, “sorpresa” con una stella della nazionale italiana – VIDEO

Diletta Leotta, “sorpresa” con una stella della nazionale italiana. Il video è stato appena condiviso dalla bella presentatrice su Instagram

La bellissima Diletta Leotta ne ha combinata un’altra delle sue. Nessun riferimento a flirt o storie d’amore ma più semplicemente una nuova intervista esclusiva per il suo seguitissimo programma “Linea Diletta”. Le interviste su Dazn ai protagonisti del calcio italiano vanno per la maggiore e riscuotono grande successo tra il pubblico dei più giovani. Il suo modo disincantato di porre le domande e l’innata simpatia rende tutto “meno formale”, ponendo i diretti interessati a proprio agio. Questo porta anche a delle dichiarazioni fuori le righe dal grande contenuto giornalistico, delle chicche che il pubblico non conosceva. L’ultimo episodio vede come protagonista il giovane centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, Niccolò Barella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Paola Perego ha una figlia bellissima, la conoscete? – FOTO

Diletta Leotta, “sorpresa” con Nicolò Barella: il video su Instagram

L’intervista esclusiva di questa settimana su Dazn riguarda Nicolò Barella. Il 23enne dell’Inter è uno dei centrocampisti più in voga nel nostro calcio. Titolare della nazionale italiana e punto fermo della mediana di Antonio Conte, sta diventando un personaggio riconosciuto anche lontano dal rettangolo verde. La Leotta, con la sua disinvoltura, lo ha intervistato in radio. Cuffie alla mano ha chiesto al ragazzo di auto lanciare la loro chiacchierata e a quanto pare Barella è sembrato a proprio agio anche dietro il microfono. Diletta ha apprezzato e lo ha riempito di complimenti. Vedendo il video lanciato su Instagram sembra esserci un bel feeling tra i due!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, crisi di nervi e lacrime nella casa: cos’è successo – VIDEO