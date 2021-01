Whatsapp, svelati due trucchi che fanno la differenza: quali sono

Sono stati svelati due trucchi per Whatsapp, i quali possono far davvero la differenza se utilizzati nel modo giusto: quali sono

La maggior parte degli utenti che utilizza Whatsapp, su un totale di 1,6 miliardi nel mondo, lo fa in maniera canonica. Non molti, infatti, conoscono i tanti trucchetti che rendono l’esperienza di utilizzo più completa e migliore. A tal proposito, sono stati svelati due trucchi davvero significativi che potrebbero fare la differenza sia su Android che su iOS.

Whatsapp, i dettagli sui trucchi pronti a stupirvi

Chi di noi non desidera avere una chat privata da utilizzare come una sorta di cassaforte dove accantonare messaggi e media importanti? Beh, per chi volesse un modo c’è. Basta creare un gruppo servendosi di un secondo contatto. Una volta fatto, quest’ultimo va eliminato in modo tale da restare amministratore ed unico utenti attivo al suo interno. Detto fatto, bastano pochi click per avere una sorta di cloud Whatsapp.

Il secondo trucco, riguardante la versione iOS, consiste nella possibilità di inviare foto di alta qualità senza doversi adattare alla piattaforma. Bisogna avvalersi dell’app esterna iBooks, tramite la quale possiamo scegliere la foto da inviare dalla Galleria e salvarla in PDF. Questo permetterà all’immagine di non perdere risoluzione e di rimanere compatibile con l’invio in chat.