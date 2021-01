John Reilly, morto a 84 anni l’attore di Beverly Hills

Ha interpretato il ruolo del padre di Kelly in Beverly Hills, l’annuncio della morte di John Reilly è arrivato dalla figlia Caitilin

John Reilly, l’attore statunitense di Beverly Hills 90210, si è spento all’età di 84 anni. Un triste addio nel mondo del cinema – ma soprattutto della TV – americano, che perde un altro grande attore in quest’annata particolare 2020/21. Sebbene il suo ruolo più noto sia quello del padre di Kelly in Beverly Hills, ha interpretato tantissimi personaggi nell’arco di 57 anni di carriera.

LEGGI ANCHE > > > Usa, bloccata la condanna a morte per Lisa Montgomery

Il suo portfolio contiene circa una novantina di partecipazioni tra cinema e TV che l’hanno portato ad essere un grande attore statunitense che, ad oggi, tutti i fan piangono. John D. Reilly – da non confondere con John C. Reilly, attore di Fratellastri a 40 anni – ha recitato per 10 anni anche nella nota serie TV General Hospital.

John Reilly, l’annuncio della morte ed il cordoglio degli ex colleghi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caitlin Reilly (@hicaitlinreilly)

“John Henry Matthew Reilly AKA Jack. La luce più brillante del mondo si è spenta. Immagina la persona migliore del mondo. Ora immagina che quella persona sia tuo padre. Sono così grata che fosse mio. Sono così grata di averlo amato. Sono così grata di aver fatto in tempo a tenerlo stretto e salutarlo. Onestamente non so cosa farò, ma so che sarà con me. Ti amo per sempre papà”. Caitlin Reilly, figlia di John, anch’ella attrice ha postato su Instagram questa foto con una didascalia strappalacrime.

LEGGI ANCHE > > > Omicidio Kennedy, 5 cose che non sai sulla sua morte

Non manca l’addio dei suoi ex colleghi di General Hospital:

The entire GH family mourns the passing of John Reilly #GH @GeneralHospital Our thoughts and prayers go out to his family and friends — Frank Valentini (@valentinifrank) January 10, 2021

“L’intera famiglia GH piange la scomparsa di John Reilly. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”.