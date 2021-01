Stefano De Martino ha un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare. A parlarne è stato lui stesso ai microfoni di RadiocorriereTV.

In primavera Stefano De Martino tornerà sul grande schermo alla conduzione del programma “Stasera tutto è possibile“. Il format ha riscosso un’enorme successo durante la stagione passata e perciò la Rai ha confermato l’ex marito di Belen al suo posto.

Il game show è molto seguito dagli italiani, ma De Martino vanta un fan di tutto rispetto: suo figlio. Santiago “riguarda anche le vecchie puntate su Rai Play”, afferma Stefano e per lui questo è motivo di orgoglio. Significa che sta lavorando bene e che i sacrifici stanno portando i loro frutti.

Stefano De Martino rivela il suo sogno: riuscirà a realizzarlo?

Stefano De Martino ha esordito come ballerino e la prima esperienza come conduttore è stata appunto quella a Stasera tutto è possibile. Come ha rivelato egli stesso “spera di potere scrivere il suo piccolo capitolo nella storia di quel tipo di televisione”.

“Vorrei lasciare un piccolo segno e creare anche una minuscola innovazione”, rivela l’ex ballerino di Amici che si è riscoperto un bravo conduttore. Certo, la strada è ancora lunga, ma le qualità le possiede e come diceva Walt Disney: “Se puoi sognarlo puoi farlo”.