Alba Parietti, dolore e messaggio commovente: “Ciao amico mio“

Alba Parietti, dolore e messaggio commovente: ecco quanto ammesso pochi istanti fa dalla splendida conduttrice televisiva e attrice.

Lo scorso 10 ottobre, si è spento all’età di 74 anni il principe Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio ed ex compagno di Alba Parietti. Una scomparsa improvvisa che ha lasciato un vuoto profondo nella vita della celebre attrice e conduttrice televisiva. Proprio la stessa Parietti, a distanza di 3 mesi, ha voluto dedicare a Giuseppe Lanza di Scalea un messaggio davvero commovente sulla propria pagina Instagram.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Harry e Meghan, è addio: i motivi della loro decisione

LEGGI ANCHE—> Beppe Fiorello, quel momento drammatico sul set: sconvolgente rivelazione

Alba Parietti, dolore e messaggio commovente: le sue parole

Ecco le sue parole: “Sei stato l’amico migliore che io abbia mai avuto. Tre mesi senza di te, ma continuando a dialogare con te. Sei stato la persona di cui più mi sono fidata ,Mai abbiamo deluso la nostra amicizia, ma ci siamo mancati di rispetto sempre ci siamo sostenuti e io so che tu mi sarai per sempre vicino. Continuo a parlare con te è un giorno il padre continua sentirti al mio fianco a consigliare ogni mio gesto a gioire di ogni mia vittoria, a dispiacerti per ogni mio dispiacere. Ciao caro Giuseppe, ciao Gatto amico mio adorato per sempre“.