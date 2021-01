Ex presidente Fifa Blatter ricoverato in ospedale: le sue condizioni

L’ex presidente della Fifa Sepp Blatter è stato ricoverato in ospedale. La figlia ha parlato ai media delle sue condizioni.

Sepp Blatter è stato ricoverato in ospedale, anche le prime notizie dico che l’ex Presidente della Fifa non sarebbe in pericolo di vita. L’indiscrezione oltretutto arriverebbe dalla figlia, che è stata contattata dai giornalisti per avere aggiornamenti sulle condizioni del padre. La donna avrebbe riferito che il padre “è in ospedale sta meglio, ma ha bisogno di tempo per recuperare e di riposo”. Blatter è stata uno delle figure più importanti del panorama calcistico, avendo ricoperto per oltre trent’anni i ruoli più prestigiosi all’interno della Fifa, l’organismo mondiale di questo sport.

Blatter, una delle figure più importanti e controverse del calcio mondiale

Si tratta inoltre di una delle figure più importanti e controverse della storia di questo sport, che spesso si è ritrovato a prendere decisioni discutibili, come ad esempio quando si rifiutò di premiare l’Italia dopo i mondiali del 2006 o quando iniziò una sua battaglia contro la moviola in campo. Nel 2015 finì al centro di uno dei più grandi scandali della storia del calcio.

Fu infatti accusato e poi condannato per un tangente di oltre due milioni di franchi svizzeri all’allora Presidente Uefa Michel Platini, che gli costò la sospensione da qualunque attività sportiva per sei anni. Fu lui inoltre a cambiare il regolamento per le qualificazioni mondiali, permettendo all nazioni che vincevano il titolo di potersi qualificare automaticamente all’edizione successiva.