Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: super colpo di Maldini

Il Milan starebbe pensando di affondare il colpo per uno dei migliori giocatori del nostro campionato. Il trasferimento potrebbe avvenire in estate.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe pensare di ritirarsi al termine della stagione in corso, e qualora decidesse di proseguire la sua carriera in rossonero, non potrà disputare tutte le gare e le sue apparizioni sarebbero a minutaggio ridotto.

Per questo motivo il Milan sta prendendo in considerazione l’idea di acquistare un attaccante in vista della prossima stagione. Sono vari i nomi presenti sul taccuino di Paolo Maldini, ma secondo quanto rivelato da Tuttosport ai già presenti si è aggiunto Andrea Belotti.

Calciomercato Milan, Belotti per il dopo Ibrahimovic

Andrea Belotti è tifoso rossonero e da bambino amava moltissimo la figura di Andriy Shevchenko. Il sogno del gallo sarebbe quello di poter coronare il sogno di vestire la maglia del suo primo amore, proprio come accaduto a Sandro Tonali.

Il capitano granata era già stato cercato dal Milan quando la ex proprietà cinese aveva preso il controllo del club. Allora la sua valutazione era di 100 milioni di euro e il pratron del Torino rifiutò un’offerta di 60 milioni.

Oggi l’affare potrebbe concludersi per molto meno in quanto il giocatore ha un contratto che scade a giugno 2022 e se Urbano Cairo non vuole correre il rischio di perderlo a zero, sarà costretto ad accettare offerte anche inferiori al suo reale valore.