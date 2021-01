Covid, l’Italia è l’ottavo paese al mondo per vaccinazioni: la classifica

Covid, l’Italia è l’ottavo paese al mondo per vaccinazioni: primo posto in Europa, davanti alla Germania. A livello globale guida sempre Israele

La campagna di vaccinazioni per il Covid-19 prosegue a spron battuto in tutto il mondo. Gli aggiornamenti vengono seguiti passo passo attraverso il sito Our World Data che raggruppa tutti i dati provenienti dai vari Stati che stanno procedendo con la somministrazione dell’antidoto. I ministeri della Salute dei Paesi fungono da fonte, costituendo quindi una statistica piuttosto attendibile. Bene, in questa speciale classifica, l’Italia è attualmente all’ottavo posto complessivo. Fino a questo momento sono state somministrate in totale 320mila dosi, corrispondenti allo 0,55% dell’intera popolazione.

Covid, l’Italia è l’ottavo paese al mondo per vaccinazioni: superata la Germania

In questa particolare classifica, l’Italia è il primo Paese europeo per vaccinazioni. La nostra percentuale di copertura della popolazione è superiore anche a quella della Germania, con il sorpasso effettuato negli ultimi due giorni. A livello mondiale, con il 17,4% troviamo Israele, di gran lunga lo Stato più avanzato dal punto di vista sanitario.

A seguire ci sono gli Emirati Arabi (8,35%), il Bahrain (4%), Stati Uniti (1.6%), Gran Bretagna (1,39%), Danimarca (1,09%), Russia (0,56%), Italia (0,55%), Germania (0,52%) e Canada (0,50%).

Per controllare in tempo reale tutti gli aggiornamento sulle vaccinazioni basta andare sul sito di Our World Data.