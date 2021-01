Milan-Juventus, streaming gratis: dove vedere il big match in diretta

Tutto pronto per il big match della sedicesima giornata tra Milan e Juventus. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Manca pochissimo al big match della sedicesima giornata di Serie A, tra il Milan capolista e la Juventus in cerca di rimonta. Una partita attesissima con i rossoneri pronti a giocare a viso aperto nonostante le assenze importanti ed i bianconeri che hanno la prima occasione per recuperare punti in classifica. Un match cruciale, nonostante siamo solo alla fine del girone d’andata, andiamo quindi a vedere il momento di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa, il Milan di Stefano Pioli. Infatti nonostante le assenze di elementi importanti come Zlatan Ibrahimovic, Alexis Saelemaekers ed Ismael Bennacer, i rossoneri sono pronti a mostrare la loro maturità, ricordando chi è la capolista. Inoltre con questa vittoria, i rossoneri possono mandare un messaggio importante alle inseguitrici, dando forza anche alle parole di Pioli, che nei giorni scorsi ha ribadito di non avere paura di nessuno.

Dall’altra parte c’è la Juventus di Andrea Pirlo, reduce da un’ottima vittoria contro l’Udinese. I bianconeri continuano il loro altalenante campionato e sono ancora alla ricerca di una svolta. Il messaggio decisivo potrebbe arrivare proprio durante il posticipo contro i rossoneri. Con una vittoria, la Juve accorcerebbe a sette punti di distanza, tornando così ad inseguire il discorso scudetto. Andiamo quindi a vedere dove seguire il match in diretta e streaming.

Milan-Juventus, streaming gratis: Sky o Dazn?

Sul palcoscenico dello Stadio San Siro scenderanno in campo tra poco Milan e Juventus, per il posticipo valido per la 16esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (al numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.