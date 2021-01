Sparatoria ad Alessandria: due minori in gravi condizioni 

Sparatoria ad Alessandria: due ragazzi minorenni sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente in pericolo di vita. Ecco quanto di sconcertante è accaduto nella notte.

Choc ad Alessandria: due minorenni sono stati feriti in una sparatoria e sono attualmente ricoverati in gravi condizioni. Lo riporta AdnKronos. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di due ragazzi di etnia rom. Il ferimento è avvenuto nella notte a Sale, piccolo comune dell’alessandrino da 4 mila abitanti appena.

Sparatoria ad Alessandria: la ricostruzione

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Tortona e del comando provinciale. Il tutto sarebbe avvenuto non per strada ma presso un’abitazione situata nella circonvallazione esterna della città piemontese ora sotto strettissima sorveglianza e attenzione e delle forze dell’ordine. Uno dei due ragazzi è ricoverato ad Alessandria, l’altro a Novi Ligure.

Ci sarebbe tuttavia anche una terza persona convolta, non ancora identificata, che sarebbe rimasta ferita in maniera lieve. Al momento non è ancora chiaro chi abbia fatto irruzione aprendo fuoco e soprattutto per quale movente. Si sa solo che i due ragazzi, accompagnati non in autoambulanza ma con delle automobili private, ora sono seriamente in pericolo di vita per le eccessive ferite riportate. Sembrerebbe tuttavia che sia stata una lite familiare a scatenare sangue e violenza.