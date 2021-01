L’Isola dei Famosi 2021: data di inizio, possibili partecipanti e altre novità in merito all’attesissima edizione di quest’anno.

Cresce l’attesa in vista dell’inizio di uno dei programmi televisivi che hanno riscosso il maggior successo in questi ultimi anni. Si tratta de ‘L’Isola dei Famosi 2021‘ che – secondo alcune anticipazioni di queste ore – dovrebbe svolgersi ancora una volta in Honduras e avere inizio la prossima primavera. Alla conduzione sarebbe stata confermata la bellissima Ilary Blasi condurrà, mentre Alvin indosserà ancora una volta i panni dell’inviato.

L’Isola dei Famosi 2021: ecco le ultime sull’edizione di quest’anno

Il programma, dunque, dovrebbe inizia lunedì 8 marzo o in alternativa il 15 marzo, mentre starebbero circolando anche i primi nomi dei partecipanti. Si parla con insistenza di Asia Argento, Giorgio Manetti, Sossio Aruta, Nicola Vivarelli, Lorenzo Riccardi, Giovanna Abate, Andrea Cerioli, Lucas Peracchi e Angela Nasti, solo per citarne qualcuno. Bisognerà, però, attendere ancora qualche settimana prima di capire realmente chi parteciperà al programma.