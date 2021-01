TIM, down in tutta Italia su connessione internet: cosa sta succedendo

TIM, a partire da stanotte sono arrivate tantissime segnalazioni che riportano di problemi di connessione su tutto il territorio nazionale.

Non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi questa settimana per i tantissimi lavoratori che a causa della pandemia, sono ormai costretti da mesi a lavorare in smart working. Sia nella notte, che nella mattinata di oggi infatti, diversi utenti hanno iniziato a lamentare problemi con la connessione internet TIM. Segnalazioni che sono state raccolte dal sito Down Detector e che sembrano arrivare da tutto il territorio nazionale. E tutt’ora sembra che la connessione non sia stata ancora ripristinata, con diversi utenti che fanno inoltre notare come nonostante la spia del router indichi che la connessione sia attiva, in realtà non esiste accesso alla rete.

TIM, problemi anche per i clienti con telefono VOIP

Sembra oltretutto che i clienti che dispongono di un telefono VOIP, si siano visti saltare anche i servizi di telefonia fissa. Il picco delle segnalazioni si è registrato intorno alle ore 5 e 45. La FIA sostiene che la linea sia stata ripristinata intorno alle 6 del mattino, anche se in realtà sembra che ci siano ancora molti clienti con connessione assente. I tecnici della TIM sono comunque al lavoro già dalle prime ore di questa mattina per cercare di risolvere questo guasto che ha interessato tutto il territorio nazionale.

Naturalmente i servizi di assistenza dell’operatore telefonico sono stati intasati da richieste di aiuto, in particolar modo sul numero 187 che a causa di tutte queste richieste, non risulta più raggiungibile.