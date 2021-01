Pensioni gennaio 2021, domani l’accredito in banca: il motivo del “ritardo”

Domani 5 gennaio ci sarà l’accredito in banca delle pensioni di gennaio: molti utenti oggi hanno lamentato il ritardo. I dettagli della vicenda

Nelle ultime ore sul web molti utenti si sono chiesti perché la pensione di gennaio non sia stata ancora accreditata. Una buona parte si è scagliata contro l’Inps, ritenendo scandaloso il ritardo sull’assegno.

Lo stesso istituto è stato costretto a dover rispondere ufficialmente sulla questione chiarendo che il “problema”, se così lo si vuol chiamare, riguarda solo chi ritira o riceve la pensione in banca. E’ stato fatto presente che, per disposizioni normative (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), a gennaio di ogni anno i pagamenti avvengono nel secondo giorno bancabile del mese e non nel primo. I pagamenti avverranno quindi domani 5 gennaio.

Pensioni gennaio 2021, pagamenti anticipati solo per chi riscuote alle Poste Italiane

Solamente per i pensionati che riscuotono tramite le poste è prevista l’anticipazione del pagamento di gennaio rispetto normali scadenze. I pagamenti sono avvenuti dal 28 dicembre al 2 gennaio.

Il calendario dei pagamenti già conclusi:

Lunedì 28 dicembre cognomi dalla A alla C

Martedì 29 dicembre cognomi dalla D alla G

Mercoledì 30 dicembre cognomi dalla H alla M

Giovedì 31 dicembre (solo mattina) cognomi dalla N alla R

Sabato 2 gennaio (solo mattina) cognomi dalla S alla Z.

Si tratta esclusivamente di un’anticipazione del pagamento: il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

Se qualcuno di coloro che ritirano la pensione presso l’ufficio postale non lo avesse ancora fatto, basta contattare il numero verde 800 00 33 22.

