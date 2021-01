Napoli, rider picchiato e derubato: arrestate cinque persone

Napoli, ieri notte un rider è stato picchiato e derubato del suo scooter da alcune persone che sono state in seguito rintracciate dalle forze dell’ordine.

Erano in sei contro uno.

Lo hanno prima aggredito, picchiato e in seguito hanno anche cercato di investirlo con lo scooter prima rubarglielo. Questo è quello che è accaduto a Calata Capodichino in provincia di Napoli, dove un rider è stato assalito da alcune persone e derubato del suo mezzo. E nella notte, gli inquirenti sono riusciti a rintracciare cinque dei suoi otto aggressori che si trovano adesso agli arresti. Per fortuna, nonostante in quel momento la città fosse praticamente deserta a causa del coprifuoco, un passante era riuscito a riprendere la violenza scatenando l’indignazione di tutta Italia.

Napoli, la raccolta fondi in soccorso del rider aggredito

Oltretutto, era stata anche lanciata una campagna di raccolta fondi per risarcire il povero rider del motorino che gli era stato rubato, un mezzo indispensabile per continuare a svolgere il suo lavoro. Raccolta che si era rivelata un vero e proprio successo, con novemila euro raggiunti in pochissimo tempo. Anche se per fortuna le forze dell’ordine, oltre a rintracciare i colpevoli, sono riuscite anche a recuperare lo scooter.

Una storia a lieto fine verrebbe da dire, non fosse che niente può cancellare la ferocia e la violenza con cui il rider è stato aggredito e percosso, in una città in cui purtroppo simili episodi sono all’ordine del giorno.