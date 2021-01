Governo, Renzi si riavvicina a Conte: le urne sono più lontane

La crisi di Governo potrebbe finalmente trovare un pò di pace, con Matteo Renzi che si riavvicina al premier Conte: cosa sta succedendo.

La crisi di Governo potrebbe trovare una soluzione proprio da chi l’ha lanciata, Matteo Renzi che adesso prova a riavvicinarsi con il premier Giuseppe Conte. Per il senatore fiorentino, infatti, al primo posto ci sarebbe l’interesse del paese e le questioni “serie”, al di fuori di ogni sondaggio politico. Inoltre per il leader di Italia Viva ci sarebbe anche un primo passo fatto dal premier per evitare un nuovo rimpasto, con Conte che avrevve finalmente considerato le richieste di Iv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Martina (PD) a iNews24: “Crisi di governo, non escludo un rimpasto”

Anche da parte del Presidente del Consiglio c’è l’intenzione di pensare esclusivamente all’interesse del paese, senza dover pensare ai sondaggi politici. L’obiettivo del Governo resta quindi quello di evitare la separazione con i parlamentari di Iv, visto che un Conte-ter desterebbe non pochi scetticismi. A confermare le prove di avvicinamento ci ha pensato anche Maria Elena Boschi, che dà il 7 gennaio come data decisiva per la decisione finale di Italia Viva. Andiamo quindi a vedere le intenzioni del premier Conte sulla questione.

Governo, Conte cerca di capire l’intenzione di Renzi: disponibile al dialogo sul Recovery Fund

Ma il premier Giuseppe Conte sarebbe pronto a vedere fino a dove vuole alzare il tiro Matteo Renzi. Il Presidente del Consiglio sarebbe disposto a conceder un dialogo franco sul tema del Recovery Fund, almeno dopo che il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, presenterà la bozza del piano. Il confronto tra Conte e Renzi potrebbe avvenire dopo la riunione del premier con il Consiglio dei Ministri, con il premier pronto a chiedere il motivo per cui si vorrebbe aprire una crisi.

POTREBBE ITNERESSARTI >>> Elezioni Usa, Trump choc: “Trovami dei voti per vincere in Georgia”

Sono diverse ad oggi le tesi sul futuro dell’Italia, da un nuovo rimpasto ad un Governo Conte Ter, fino ad arrivare ad un rafforzamento dell’esecutivo. Il premier quindi prende tempo, ma secondo alcune voci vedrebbero un Conte pronto a rimettere in discussione la sua squadra. Sono settimane di grande incertezza per il Governo, ed il Presidente del Consiglio ha inoltre invitato chiunque voglia aprire una crisi, a spiegare il motivo agli italiani. Proprio tale scenario è da evitare, specialemnte con l’inizio delle vaccinazioni ed una pandemia in atto.