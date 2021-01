Calciomercato Milan, colpo in attacco: affare da 40 milioni

Il Milan prova a dare lo sprint per lo scudetto con il calciomercato invernale. Andiamo a vedere il colpo da 40 milioni della dirigenza rossonera.

Erano oramai anni che il Milan non era in lotta per lo scudetto, così la dirigenza rossonera pensa che questo sia l’anno giusto per riportare il tricolore nella Milano rossonera. Al termine della quattordicesima giornata di Serie A, i rossoneri sono ancora primi in classifica, con un punto di vantaggio sull’Inter che oggettivamente ha una rosa più competitiva.

In più i diavoli sono attesi dall’importantissimo banco di prova della 15esima giornata di Serie A, che li vedrà affrontare la Juventus. La dirigenza del Milan lavora quindi sul calciomercato, per offrire a Stefano Pioli altri colpi per la seconda parte di stagione. Il vero rinforzo potrebbe arrivare in attacco, con un grande affare da 40 milioni. Un colpo di notevole spessore per il diavolo, che potrebbe così avere più armi a disposizione per la conquista del campionato. Andiamo quindi a vedere chi è il mister 40 milioni ambito dalla dirigenza.

Calciomercato Milan, il colpo è Wilfried Zaha: si tratta con il Crystal Palace

Durante questo gennaio, il Milan potrebbe regalarsi per il calciomercato l’attaccante ivoriano Wilfried Zaha, punta di diamante del Crystal Palace. Giaà durante la sessione estiva, l’ivorano era stato vicino ad abbandonare la squadra londinese, eppure alla fine convinto da Roy Hodgson è rimasto e sta anche disputando un ottimo campionato. Ma la storia d’amore con il Crystal Palace potrebbe finire anticipatamente, con il Milan pronto a regalarsi il talento ivoriano.

Per strapparlo da Londra ci vorranno almento 40 milioni, con Paolo Maldini sempre più convinto di poter arrivare allo Scudetto quest anno con qualche rinforzo. Intanto il Ds rossonero sembrebbe aver chiuso un altro affare per la difesa. Sarebbe pronto a sbarcare a Milanello, il giovane e promettente difensore dello Strasburgo di appena 20 anni, Mohamed Simakan, con un investimento da 15 milioni.