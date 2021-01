Athletic Bilbao, morto Aitor Gandiaga: il calciatore aveva solo 23 anni

A soli 23 anni è morto il calciatore dell’Athletic Bilbao, attualmente in prestito al Gernika, Aitor Gandiaga: le cause del decesso

L’Athletic Bilbao perde a soli 23 anni il talentuoso attaccante Aitor Gandiaga, il quale era in prestito al Gernika in Tercera Division. Il ragazzo è deceduto a seguito di un terribile incidente stradale. Secondo quanto riferito da Marca, il calciatore sarebbe andato a finire contro un autobus, per cause in fase di accertamento, nei pressi del valico di Iruzubieta (Markina-Xemein).

Morte Aitor Gandiaga, l’Athletic: “Enorme dolore”

A rendere nota la morte di Gandiaga è stato il club basco, il quale ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “E’ un dolore enorme per un giovane che ha lasciato il segno su Lezama. Un grande abbraccio a famiglia, amici e compagni di squadra di Gernika”.