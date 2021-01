Zaniolo, arriva chiarimento di Madalina Ghenea: le sue parole

Zaniolo, Madalina Ghenea in alcune storie su Instagram per i suoi seguaci spiegando l’amicizia che lo lega al calciatore.

Non si placa la polemica intorno a Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma e forse il talento italiano più cristallino della sua generazione. Ormai da alcuni giorni infatti, non si fa che parlare della sua vita privata, dopo la notizia che la sua storica fidanzata era rimasta incinta e che il calciatore aveva deciso di lasciarla sostenendo che come in quanto padre si sarebbe preso le sue responsabilità, ma che non amava più la sua compagna. E ancora più scalpore avevano fatto le foto qualche giorno insieme a Madalina Ghenea, modella rumena di 12 anni più grande del ragazzo. Immediatamente si era ipotizzato a una relazione tra i due, con un gossip continuo sulla loro presunta storia, andato avanti fino a quando la donna ha deciso di sporgere querela.

Leggi anche: Zaniolo, Madalina Ghenea fuori di sé: “Azioni legali in corso”

Zaniolo, Madalina Ghenea: “Non siamo fidanzati”

La donna infatti ha spiegato che tra lei e Zaniolo non c’è alcuna relazione e che non ha più intenzione di tollerare altri gossip così infondati sulla sua vita privata. Dichiarazioni che ha ribadito anche ai suoi seguaci su Instagram, lasciandosi anche andare a qualche dichiarazione ironica: “Ragazzi, occhio a mettere i cuori perché per la maggior parte delle persone risulteremo congiunti”.

Leggi anche: Gf Vip, confessione choc: “Sono stato minacciato di morte”

La Ghenea ha poi voluto chiarire ulteriormente la natura del suo rapporto con calciatore della Roma: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento e lo sanno tutti. Così come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”