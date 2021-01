Filippo Tortu positivo al Covid: il primatista italiano dei 100 metri, primo a scendere sotto i 10″, aspetta il sierologico

Un altro sportivo positivo al Covid, perché in fondo il virus non fa differenza. Questa volta tocca a Filippo Tortu, primatista italiano dei 100 metri, che ha voluto dare personalmente l’annuncio via social.

La positività al Coronavirus è emersa dopo un test rapido quindi ora aspetta la conferma dal test sierologico vero e proprio che dovrebbe arrivargli tra domani e martedì 5 gennaio. In ogni caso il velocista azzurro sta bene, sua fisicamente che mentalmente. Dice di avere preso tutte le precauzioni del caso, non è bastato e invita tutti quelli che hanno avuto contatti con lui a fare un controllo.

Come è successo prima di lui a molti colleghi che pratica sport a livello agonistico ora anche Tortu dovrà osservare il periodo di quarantena. Ma non appena avrà di nuovo il via libera, potrà tornare a fare quello che gli viene meglio, allenarsi per correre.

Tortu positivo al Covid, Europei Indoor di marzo a rischio ma è in buona compagnia



In effetti per Tortu non è un buon modo per cominciare l’anno, dopo un 2020 che in pista non gli aveva dato tutte le riposte attese. Con questo stop nella preparazione e negli allenamenti, sperando che al massimo tra un paio di settimane possa avere il via libera per riprendere, cambiano anche i programmi.

Il primo grande impegno stagionale per lui come per gli altri azzurri dell’atletica era rappresentato dagli Europei di atletica indoor, in programma dal 5 al 7 marzo a Torun, in Polonia. Sicuramente sarebbe stato impegnato sui 60 piani, al momento però su quel viaggio c’è un enorme punto interrogativo.

Fortunatamente però alle Olimpiadi di Tokyo mancano ancora più di sette mesi e Filippo, come l’altra punta della velocità Marcel Jacobs, avrà il tempo per prepararsi. In ogni caso può consolarsi perché prima di lui anche il re della velocità di tutti i tempi, Usain Bolt, era stato contagiato dal Covid senza grandi conseguenze fisiche.

Il nome di Tortu allunga comunque l’elenco dei grandi sportivi azzurri toccati dal virus. negli ultimi mesi è capitato infatti a Valentino Rossi e Federica Pellegrini, Benedetta Pilato e Pippo Magnini, Gabriele Detti e Simona Quadarella. E poi Fabio Fognini, il campione olimpico di sci Giuliano Razzoli, diversi calciatori come Paulo Dybala e Zlatan Ibrahimovic.