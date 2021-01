Covid, gli scienziati lanciano l’allarme: serio rischio di terza ondata

Aumenta sempre di più il rischio di terza ondata da Covid, con gli scienziati che lanciano l’allarme: aumenta il tasso di positività.

Preoccupano gli ultimi bollettini riguardanti i nuovi contagi del Covid-19, con l’allarme lanciato dai medici. Infatti nella giornata di ieri ci sono stati ben 11.831 nuovi casi, ma a fronte di poco più di 68mila tamponi analizzati, con il tasso di positività che si impenna ed arriva fino al 17,6%. Un dato che fa preoccupare visto che nelle giornate pre-festive, a lungo il tasso di positività era stato al di sotto del 9%.

Ma a preoccupare è anche l’indice di trasmissione che in Veneto, Liguria e Calabria ha superato nuovamente l’1. Rischia di salire sopra l’unità anche in Puglia, Basilicata e Lombardia. A fare il proprio report sugli ultimi bollettini, ci ha pensato Enrico Bucci, virologo e docente all’Università di Temple. Infatti stando alle parole di Bucci, ben il 38,85% delle persone che si sottopongono al tampone per la prima volta, è risultata positiva. Un dato proccupante, che per Bucci è legato strettamente agli spostamenti di Natale.

Covid, anche Ricciardi lancia l’allarme: “L’Epidemia sta ripartendo, servono nuove misure”

Sulla situazione attuale della pandemia in Italia è intervenuto anche Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza e professore di Igiene all’Università Cattolica. Infatti per il docente la pandemia sta ripartendo, per questo motivo si dovrebbero adottare misure più restrittive, visto che eventuali riaperture andrebbero a far aumentare vertiginosamente i contagi. Per questo motivo per Ricciardi c’è la necessita di una sveglia da parte della politica.

Per tutti gli espetti bisognerebbe prendere esempio dai paesi che sono riusciti a domare la curva pandemica, ma soprattutto c’è la necessità di mantenere il distanziamento sociale. Proprio per questo motivo, gli esperti affermano il bisogno di far riaprire solamente le attività indispensabili, mettendo in campo un serio programma di tracciamento. Inoltre un’altra speranza resta il vaccino, con oltre 60mila iniezioni già fatte, ma con il ritmo che dovrebbe essere incrementato viste le dosi disponibili.