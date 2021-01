Vaccino Covid, AstraZeneca: “Presto 2 milioni di dosi a settimana”

Vaccino Covid, buone notizie da parte di AstraZeneca: già a partire da metà gennaio, produrrà 2 milioni di dosi a settimana

Secondo quanto riportato dal Times, a partire da metà gennaio verranno prodotte due milioni di dosi di vaccino Oxford-AstraZeneca a settimana. Si tratta di una buona notizia per la lotta al Covid che, dopo il periodo clou delle feste, entra ora in una nuova fase molto delicata.

Secondo quanto riferito dal Times, che ha intervistato oggi un membro del team di AstraZeneca, l’azienda è pronta a fornire il primo milione di dosi già nella prossima settimana. Al momento, solo la Gran Bretagna ha dato l’ok alla commercializzazione, mentre si attende il via libera dell’Ema.

Vaccino Covid, AstraZeneca: “Incremento rapido di produzione”

Pfizer ha già iniziato da qualche giorno la distribuzione del suo vaccino anti Covid in tutta Europa, con la prima tranche da 470mila dosi arrivata anche in Italia. Per la lotta alla pandemia, però, un solo farmaco non basterà. È per questo motivo che è atteso nei prossimi giorni l’ok alla commercializzazione anche per altri farmaci, tra cui quello di AstraZeneca/Oxford.

Come riportato da un membro dell’azienda al Times, già da settimana prossima sarà pronto il primo milione di dosi. “Ci sarà poi un incremento della produzione abbastanza rapido. L’idea è quella di arrivare a due milioni di dosi a settimana già dalla terza settimana di gennaio” le sue parole riportate da SkyTG24.