Diletta Leotta volta pagina: “Pronta per un nuovo inizio” – FOTO

Diletta Leotta ha deciso: si volta pagina. È questo uno dei suoi nuovi buoni propositi per il 2021 ed è subito addio al passato

Anno nuovo, vita nuova. Diletta Leotta è la donna più cercata su Google del 2020 e su di lei ci sono tantissime curiosità di giorno in giorno. Un dato è certo: la bellissima giornalista DAZN è sempre molto misteriosa e criptica. Ama attirare le attenzioni su di sé ed il suo profilo Instagram ne è testimone.

LEGGI ANCHE > > > Wanda Nara ‘mascherata’: i fan notano quel dettaglio e impazziscono – FOTO

Soltanto domani la bellissima siciliana tornerà sugli stadi d’Italia a commentare le partite per DAZN insieme ai tanti colleghi ed al suo fidatissimo Federico Balzaretti, sempre presente al suo fianco. Nonostante in molti hanno sognato ci fosse una relazione tra i due, l’ex Torino è felicemente sposato con Eleonora Abbagnato da 10 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elettra Lamborghini, intimo rosso fuoco e pazza idea in piena notte! – VIDEO

Diletta Leotta decisa: “Pronta per un nuovo inizio”, ma quale?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La prima foto del 2021 di Diletta Leotta ha raccolto, in meno di un’ora, 133mila ‘likes’. Un messaggio alquanto criptico, come suo solito: “Pronta ad un nuovo inizio”, ma a cosa si riferisce nello specifico? Quello della Leotta sembra essere, oltre ad un augurio di un anno migliore, un addio al passato. A destare qualche sospetto sono le foto che sta postando in questi giorni con un’altra persona che sembra essere la sua nuova fiamma. Addio a Daniele Scardina e nuovo inizio anno con un altro amore? Nuovi progetti in cantiere? Addio a DAZN?

NON PERDERTI > > > Taylor Mega, Capodanno di fuoco a Dubai: bikini mozzafiato – FOTO

L’augurio ha destato tanta curiosità nei fan della giornalista siciliana che, con un solo post su Instagram ha messo in subbuglio il web anche oggi.