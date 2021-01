Covid-19, bollettino 2 gennaio: 11.831 contagiati e 364 morti

Covid-19, ecco il nuovo aggiornamento nazionale. Rispetto al bollettino del 1° gennaio registrata praticamente la metà dei positivi



Come ogni giorno, torna anche oggi l’appuntamento quotidiano con i dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Controlliamo insieme i dati diffusi dalla Protezione Civile per quanto riguarda la situazione del Covid-19.

Covid-19, il nuovo bollettino medico di sabato 2 gennaio

Totale casi: 11.831 contagiati

Morti: 364



Dimessi/Guariti: 9.166 guariti

Tamponi: in aggiornamento

Ricoverati: in aggiornamento

Terapie intensive: in aggiornamento

Tasso di positività: in aggiornamento

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

A seguire, invece ecco ogni singolo dato riguardante tutti i contagi di Coronavirus regione per regione in Italia.

Ecco i dati aggiornati sui nuovi contagiati regione per regione:

in aggiornamento

Parallelamente ai tamponi stanno andando avanti anche le vaccinazioni. Nel Lazio è stata superata quota 10 mila, più del 20% di quelle a disposizione. Lo conferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.”Molto bene le province con Frosinone in testa (1.825), la Asl Roma 6 (1.583) e la Asl Roma 5 (1.361), Bene anche la Asl Roma 2 (1.030), il San Giovanni (890), il Gemelli (764), il Bambino Gesù (728), la Asl Roma 4 (728), il Policlinico Umberto I (711) e la Asl di Viterbo (657)”.