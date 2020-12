Morto Samuel Little, tra i più noti serial killer degli Stati Uniti

All’età di 80 anni è morto uno dei più noti ed efferati serial killer degli Stati Uniti, Samuel Little, che si trovava in un ospedale californiano

Dall’FBI è stato identificato come il killer con più omicidi certificati nella storia degli Stati Uniti. Si chiamava Samuel Little ed è morto all’età di 80 anni mentre si trovava presso un ospedale della California. A darne l’annuncio è stata la Bbc.

Samuel Little, come uccideva le vittime

Little scontava l’ergastolo per l’omicidio di tre donne, ma poco tempo fa aveva confessato l’uccisione di 93 persone tra il 1970 ed il 2005. Tra le vittime, molte prostitute e tossicodipendenti.

Essendo un ex pugile, Little prendeva a pugni le vittime prima di strangolarle. Spesso infatti non c’erano segni di colpi di arma da fuoco sui cadaveri. Era stato arrestato nel 2012 per droga in Kentucky prima di essere estradato in California. Il test del DNA lo aveva ricollegato ad omicidi irrisolti avvenuti tra l’87 e l’89.