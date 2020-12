Vaccino Covid, Spahn: “Da una fiala BioNTech fino a 6 dosi”

Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha svelato che da una fiala del vaccino anti Covid BioNTech si ricavano fino a 6 dosi

Il vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech è finalmente realtà, e sta venendo distribuito proprio in queste ore in tutta Europa. La prima tranche da 470mila dosi è arrivata anche in Italia, con un giorno di ritardo per via di alcune difficoltà legate alle condizioni meteorologiche averse.

Proprio in merito al farmaco, ha parlato in conferenza stampa da Berlino il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. “Da una singola fiala del vaccino di BioNTech è possibile ricavare fino a 6 dosi di vaccino” le sue parole: “Abbiamo già informato i vari centri vaccinali sin da domenica scorsa. Con le giuste strumentazioni, i medici potranno somministrare 6 dosi e non 5. Serve la siringa adatta” ha poi concluso il ministro tedesco.

Vaccino Covid, nuovi lotti arrivati a Ciampino

La prima tranche del vaccino anti Covid di Pfizer/BioNTech è arrivata questa mattina all’aeroporto di Ciampino, a Roma. I lotti vaccinali – consegnati con un volo cargo – arriveranno nel corso delle prossime ore alle strutture sanitarie di Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia. Incaricati i poliziotti del Compartimento Polizia Stradale – insieme alla Sezione Volanti e alla Sezione Operativa – per il trasferimento dei farmaci sotto scorta.

Intanto, anche la Liguria ha ricevuto le sue prime 15600 fiale, come affermato dal presidente della regione Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. “Le prime dosi son arrivate al San Martino di Genova, mentre da domani mattina partiremo con le somministrazioni in tutta la Liguria” le sue parole.