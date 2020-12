Rafa Nadal ha deciso di aiutare i più bisognosi facendo loro un dono particolare: tre tonnellate di alimenti.

Un campione nel campo e fuori. Questo è Rafa Nadal il cui cuore è talmente grande che attraverso un gesto è riuscito a dimostrare a tutti la sua magnanimità. Aiutare i bisognosi, in modo particolare in questo periodo contrassegnato dalla pandemia, dovrebbe essere un’azione che andrebbe compiuta da ogni buon cristiano. Però Nadal è riuscito a sorprendere tutti facendo un dono speciale ai bimbi poveri.

Nadal cuore d’oro: un dono particolare ai bimbi bisognosi

Il tennista spagnolo attraverso la sua fondazione ha consegnato tre tonnellate di alimenti per l’infanzia al banco alimentare di Maiorca. Nadal è ambasciatore onorario di questo istituto che ha come obiettivo finale aiutare le famiglie in una situazione precaria a soddisfare un bisogno fondamentale e primario come il cibo.

Ma non è solo. Infatti il tredici volte vincitore del Roland Garros, nei giorni scorsi è stato premiato dalla città di Madrid insieme all’ex centro dei Los Angeles Lakers, Pau Gasol, una raccolta fondi in favore di chi è stato colpito dal Covid.

Nell’occasione degli auguri di Natale fatti attraverso la sua fondazione, Nadal ha affermato: “Molti progetti che avevamo in campo li abbiamo dovuti rimandare. Speriamo che nel 2021 le cose migliorino e che possiamo continuare a crescere e sostenere ragazzi e ragazze e dare loro opportunità per il futuro”.