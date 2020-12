Covid-19, Germania verso un nuovo prolungamento del lockdown

La Germania si avvia verso una proroga del lockdown, restrizione dovuta visti i contagi da Covid-19 in costante aumento

La Germania ha annunciato lockdown totale già due settimane fa, una decina di giorni prima di Natale, fino al 10 gennaio. Una misura rigida necessaria visti i numeri cui stavano andando incontro durante quelle settimane. Non è stato possibile, per la Merkel, adottare misure come in Italia dove la situazione è molto più tranquilla. I tedeschi hanno dovuto rinunciare ad ogni tipo di piacere dato dalle festività natalizie a differenza degli italiani cui è stato concesso visitare amici e parenti.

A dimostrazione dei grossi numeri, il primo giorno di lockdown ci sono stati 952 morti, un record per la Nazione. Purtroppo il record è stato superato nelle ultime 24 ore, registrando 1.129 decessi.

Covid-19 in Germania, verso proroga del lockdown

L’ultimo bollettino in Germania getta nello sconforto un’intera Nazione coperta da un record di decessi inaspettato. Purtroppo quest’ultimi portano in un’unica direzione: la proroga del lockdown totale. Ad anticiparlo è la Bild che parla di una decisione già presa tra la cancelliera e i singoli stati che, oggi pomeriggio, si sono riuniti in videoconferenza. 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 32.107 morti e circa 1,3 milioni di persone guarite sono questi i dati dell’Istituto Robert Koch sulla pandemia in Germania.

Intanto, negli ultimi giorni, la Germania è stata al centro di un dibattito per quanto riguarda i vaccini. Stando a quanto riferito da Berlino, la Nazione avrebbe acquistato privatamente delle dosi di vaccino – più o meno trentamila unità -, contro quelle che erano state le direttive dettate dalla Presidente dell’Unione Europea, Ursula Von der Leyen.