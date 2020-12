Juventus, un accordo storico: le cifre che entreranno nelle casse del club sono da top club anche se in Europa c’è chi sta meglio



Sul fatto che volessero andare ancora avanti insieme c’erano pochi dubbi, ma l’annuncio di oggi cambia comunque la storia della Juventus e del calcio italiano. Perché in tempo di ristrettezze economiche non dovute soltanto alle conseguenze della pandemia, i bianconeri saranno ancora più ricchi.

Come ha ufficializzato infatti il club della Continassa della prossima stagione e per le tre successive, nella casse della Juventus da parte di FCA entreranno almeno 45 milioni di euro a stagione. Una partnership con Jeep cominciata nella stagione sportiva 2012/2013 e che va avanti con soddisfazione reciproca, anche perché rimane tutto in famiglia. In pratica la Juventus moltiplica per due volte e mezzo quanto incassava fino ad oggi, 17 milioni a stagione.

Tutto questo deve essere aggiunti a quello che producono per il club i diritti televisivi, che con il nuovo accordo della lega di serie A lieviteranno, e i premi della Uefa. In più due anni fa era stato allungato il rapporto con Adidas come sponsor tecnico: 408 milioni di euro per le stagioni che vanno dalla 2019/2020 alla 2026/2027 inclusa.

Juventus, un rinnovo importante è arrivato ad un èpunt di svolta: le cifre



Certezze economiche importanti, anche se ben lontane dalle cifre che incassano le altre big europee. Il Real Madrid ad esempio solo dai suoi due sponsor principali, quello sulla maglia e lo sponsor tecnico, prende quasi 200 milioni di euro a stagione. Ma sono comunque numeri mai raggiunti da una società italiana e serviranno anche ad impostare il mercato del futuro.

Calciomercato Juventus, un colpo low-cost a gennaio ma anche rinnovi da discutere. Tra i nomi caldi in ballo c’è sempre quello di Paulo Dybala che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato nonostante le proposte del club. Lui punta ad un ingaggio top, non in linea con quello inarrivabile di Cristiano Ronaldo (31 milioni netti a stagione) ma comunque importante.

Ha chiesto 15 milioni di euro, la società parte da più in basso ma l’accordo potrebbe essere trovato a metà strada e il mese buono sarà febbraio come anticipa ‘Tuttosport’. La proposta da parte della Juventus non cambia almeno per ora: 10 milioni di euro l’anno più altri 2 di bonus, per un rinnovo quinquennale.

Fino allo scorso luglio chi segue gli interessi dell’argentino poteva battere sul fatto che rappresentasse un capitale umano e sportivo per la Juventus. Ma gli ultimi sei mesi, tra infortuni e scelte tecniche, per lui sono tutti da dimenticare. Ecco perché non è solo Pirlo a chiedergli uno scatto, per dimostrare di meritarsi tante attenzioni.